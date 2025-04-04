طقس العراق.. أمطار رعدية وتباين في درجات الحرارة

2025-04-04 10:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار معتدلة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وأمطار غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية وتكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية" ،مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في السليمانية 18 ودهوك 20، وأربيل ونينوى 21 ، وكركوك 22 ، وصلاح الدين 25، والأنبار 27، وديالى وكربلاء المقدسة 29، وميسان 30، وبغداد وواسط والنجف الأشرف 31، وبابل والمثنى والديوانية والبصرة 32، وذي قار 33".

وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية.

وبين أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد مع تساقط أمطار معتدلة في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وتابع أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية وتكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".