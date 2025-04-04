2025-04-04 10:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة(4 نيسان 2025)، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية 45 لجريمة الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين.

وأكد بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "الواجب الدستوري والقانوني للحكومة العراقية يلزمها بإنصاف عوائل الضحايا وتعويضهم، وإعادة كامل حقوقهم وممتلكاتهم المسلوبة".

واضاف، "نستحضر اليوم الذكرى السنوية للجريمة النكراء التي طالت جزءاً أصيلاً من أبناء شعبنا، ألا وهي حملات الإبادة الجماعية بحق الكرد الفيليين التي دأبت الأنظمة العراقية المتعاقبة على ارتكابها عبر مراحل عدة، وبلغت ذروة وحشيتها في عام 1980، فبدون أي ذنب اقترفوه سوى بسبب انتمائهم".

وذًكر، بأن "النظام العراقي السابق أقدم على ترحيل وتهجير مئات الآلاف من الكرد الفيليين من العراق قسراً، وتغييب آلاف آخرين منهم، ولم يكتفِ بذلك، بل صادر أموالهم وممتلكاتهم، وأسقط عنهم الجنسية".

وطالب، "بضرورة اضطلاع الحكومة العراقية بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والدستورية كاملة، وفي مقدمتها تعويض عائلات وذوي ضحايا هذه الإبادة، وسائر جرائم الإبادة الجماعية تعويضاً عادلاً ومنصفاً يليق بهم، وإعادة ما سُلب منهم من حقوق وأملاك".