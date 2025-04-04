2025-04-04 10:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هدد عدد من وكلاء توزيع الغاز في بغداد والمحافظات، بالإضراب عنالعمل أمام مقر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، احتجاجاً على قرار وزارةالنفط القاضي باعتماد تطبيق "قنينة" الإلكتروني كوسيلة حصرية لبيعأسطوانات الغاز.

وقال أحد الوكلاء، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قرار وزارة النفطبفرض استخدام تطبيق قنينة أضر بشكل كبير بعملنا"، مبيناً أن "اعتمادالبيع الإلكتروني تسبب بارتفاع سعر أسطوانة الغاز من 7 آلاف دينار إلى 12 ألفدينار، ما أثار استياء المواطنين والوكلاء على حد سواء".

وأضاف أن "الشركة المسؤولة عن تطبيق قنينة فرضت رسوماً إضافية علىالوكلاء تصل إلى 700 ألف دينار، إلى جانب اشتراط استخدام أجهزة GPS في مركباتالتوزيع، الأمر الذي شكل عبئاً مالياً إضافياً، وسط مشاكل مستمرة في شبكةالإنترنت، ما يعيق سير العمل اليومي".

وأشار إلى أن "الوكلاء في بغداد والمحافظات يدرسون تنفيذ إضراب شاملأمام مقر الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية، في حال الإصرار على تنفيذ القراردون مراجعة".

وكانت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية قد أصدرت وثيقة رسمية تُلزموكلاء الغاز بتفعيل البيع عبر تطبيق "قنينة"، وتحديد نسبة تجهيز لا تقلعن 50% من الكميات عبر المنصة حتى نهاية العام.

من جانبها، أكدت وزارة النفط أن النظام الإلكتروني الجديد يهدف إلى تنظيمعمليات التوزيع، وضمان وصول أسطوانات الغاز إلى المواطنين بسهولة، مع الحد منالتلاعب والاحتكار.