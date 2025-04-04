القانونية النيابية: إدارة شبكة الإعلام الحالية تركز على إنتاج الأعمال ذات المحتوى الهادف والإيجابي

2025-04-04 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأشادت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، بإدارة شبكة الإعلام العراقي لتركيزها على إنتاج الأعمال ذات المحتوى الهادف والإيجابي بعد النجاح الكبير لمسلسل (النقيب) الذي عرض في شهر رمضان المبارك.وقال عضو اللجنة رائد حمدان المالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تابعنا باهتمام كبير النجاح الذي حققته شبكة الإعلام العراقي في إنتاج وعرض مسلسل (النقيب) الذي خلد وجسد بطولات الشهيد (حارث السوداني) أحد أبرز الشهداء من أبطال مديرية الاستخبارات في مواجهة الإرهاب التكفيري في السنوات العصيبة التي عاشها عراقنا الحبيب".وأضاف أن "هذا النجاح هو أحد ثمار تصحيح مسار عمل الشبكة بالاتجاه الصحيح، وتحول الاهتمام في ظل الإدارة الجديدة إلى التركيز على إنتاج الأعمال ذات المحتوى الهادف والإيجابي"، مؤكداً "دعم هذا التوجه، وحث إدارة الشبكة على الاستمرار في إنتاج الأعمال الدرامية المختلفة ذات الأبعاد الوطنية الهادفة التي تنسجم مع روح المواطنة والتنوع، وتطبيق توجهات المرجعية الدينية العليا التي تدعو إلى التمسك بالأمل، والمحافظة على القيم والعادات النبيلة، والحفاظ على هوية الشعب العراقي وثوابته".



