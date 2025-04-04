اقتصادي يكشف الشق الثاني من تأثيرات "تعريفات ترامب الجمركية" على العراق

2025-04-04 11:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، عن الشق الثاني من التاثيرات السلبية لتعريفات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجمركية والتي من المحتمل ان يتأثر بها العراق.

وأكد المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أنه "بالإضافة الى الأثر السلبي لتعريفات ترامب الجمركية على أسعار النفط والايرادات النفطية هناك خشية من أن تتولى المصارف الأمريكية فرض رسوم على تحويلات العراق إلى بلدان أخرى عند تسديد قيمة الاستيرادات، وذلك بتحويل الدولار إلى عملات تلك الدول".

واضاف المرسومي، أن "هناك كذلك فرض رسوم على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية في أمريكا عند تحويلها إلى عملات اجنبية أخرى، لكون عوائد النفط مودعة في أمريكا بموجب قرارات دولية وأمريكية".

وأول أمس الاربعاء أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،انه سيوقع اليوم (الاربعاء) أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية متبادلة.

وقال ترامب في تصريح صحفي: "سنبدأ تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة بدءا من غد الخميس، وسنفرض على كل الدول النسب ذاتها من الرسوم الجمركية التي تفرضها علينا".

وأضاف "الغشاشون الأجانب نهبوا مصانعنا واللصوص الأجانب مزقوا حلمنا الأمريكي الجميل واليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ أمريكا لأنه يمثل إعلان استقلالنا الاقتصادي".

وتابع ترامب "فرضنا رسوما جمركية بنسبة 2.5% فقط على السيارات الأجنبية والاتحاد الأوروبي يفرض علينا رسوما بقيمة 10%، وسنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".

وأوضح "سنفرض رسوما جمركية تصل إلى 2.8% على العديد من السلع بينما تفرض الدول الأخرى رسوما بـ200 إلى 400%".

وبين الرئيس الأمريكي ان "هذه الإجراءات الجمركية ستمكننا من جعل أمريكا عظيمة مجددا أكثر من أي وقت مضى" مشيرا الى ان "الوظائف والمصانع ستعود مجددا إلى الولايات المتحدة والأسعار ستنخفض أمام المستهلكين".

واتهم من وصفهم بـ"الغشاشين الأجانب بنهب مصانع الولايات المتحدة واللصوص الأجانب مزقوا الحلم الأمريكي الجميل" حسب وصفه.

ورأى ترامب ان "اليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ أمريكا لأنه يمثل إعلان استقلالنا الاقتصادي".

وأعلن عن فرض "رسوم جمركية بنسبة 26% على الواردات من الهند، وبنسبة 34% على الواردات من الصين وبنسبة 32% على الواردات من تايوان وبنسبة 30% على الواردات من جنوب إفريقيا وبنسبة 10% على الواردات من بريطانيا وبنسبة 32% على الواردات من إندونيسيا وبنسبة 10% على الواردات من البرازيل وبنسبة 49% على الواردات من كمبوديا وبقيمة 24% على الواردات من اليابان وبنسبة 10% على الواردات من سنغافورة".