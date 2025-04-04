واسط.. الاطاحة بمطلقي عيارات نارية في النعمانية وضبط أسلحتهم

2025-04-04 12:01:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، الاطاحة بمطلقي عيارات نارية فيما ضبطت بحوزتهم اسلحة واعتدة مختلفة في النعمانية ضمن محافظة واسط.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة أمنية مشتركة نفّذت عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بمجموعة من المتورطين في إطلاق العيارات النارية في قضاء النعمانية"، مشيرة الى، أنها "ضبطت بحوزتهم أسلحة واعتدة مختلفة".

وأكدت القيادة، أن "أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة لن تمر دون رد حاسم"، مشددة على أنها "ستظل في أتم الاستعداد لتنفيذ عمليات صارمة ضد كل من يهدد أمن المواطنين".