في غضون ساعتين.. شرطة نينوى تكشف جريمة قتل وتلقي القبض على الجاني

2025-04-04 12:01:49 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الجمعة، بأن الشرطة تمكنتمن كشف جريمة قتل وقعت في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، وإلقاء القبض على الجانيخلال وقت قياسي لم يتجاوز الساعتين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "خلافاً عشائرياً نشب بين عدد منالأشخاص في حي نابلس بالجانب الأيمن من الموصل، تطور إلى حادثة طعن بسكين راحضحيتها شاب فارق الحياة في موقع الحادث".

وأضاف أن "قوات الشرطة المحلية هرعت إلى مكان الحادث، وطوقت المنطقةوفتحت تحقيقاً فورياً في ملابساته، حيث تمكنت خلال ساعتين فقط من التوصل إلى هويةالقاتل".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض علىالجاني في حي الميثاق بالجانب الأيسر من المدينة، و اقتادته إلى مركز احتجازلاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".