منذ 125 سنة .. الرصد الزلزالي العراقي يحصي الهزات الارضية القوية في دول

2025-04-04 12:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نشر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، مخططا توضيحيا لعدد الهزات الأرضية القوية التي حدثت في عدد من الدول منذ أكثر من قرن وربع القرن.

ووفقا لمخطط الهزات الأرضية القوية التي سجلت ضمن بيانات المراصد الزلزالية في عدد من الدول وفق الجدول المرفق أدناه ومن العام 1900 و لغاية العام 2025 وحسب الدول المؤشرة، فإن أكثر الدول تعرضا هي الصين الشعبية، وتليها إندونيسيا وإيران.

وبحسب المخطط ذاته، فإن اليبان حلت في المركز الرابع، وجاءت بعدها الولايات المتحدة خامساً، وتركيا سادسا".