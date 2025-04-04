عقب الإقالة.. كاساس يبيع هدايا العراق

2025-04-04 12:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن قيامالمدرب الإسباني السابق للمنتخب الوطني، خيسوس كاساس، ببيع جميع الهدايا التيأُهديت له من جهات وشخصيات مختلفة خلال فترة قيادته للمنتخب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس باع الهدايا كافة التي تلقاهامن شرائح متعددة من المجتمع العراقي، والتي كانت تُعبّر عن التقدير والامتنانلجهوده في قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة السابقة".

وأضاف المصدر، أن "المدرب الإسباني كان يحتفظ بهذه الهدايا والمقتنياتفي شقته التي خُصصت له في مجمع بوابة بغداد، وسط العاصمة"، مشيراً إلى أن"تصرفه أثار الاستغراب لدى المعنيين، خصوصاً أن بعض الهدايا كانت مقدمة منشخصيات رسمية وعامة".

يُذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم كان قد قرر في وقت سابق إنهاء عقدالمدرب الإسباني كاساس، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني في التصفياتالآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولاياتالمتحدة وكندا والمكسيك.