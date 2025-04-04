عمر مرموش يتفوق على صلاح.. قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

2025-04-04 12:25:03 - المصدر: واع

متابعة-واعاحتل النجم المصري عمر مرموش، لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز الـ38 في قائمة أغلى لاعبي العالم، وفقا للتحديثات الأخيرة على موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.ويأتي هذا الترتيب بعدما بلغت القيمة السوقية لمرموش 75 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى لاعب مصري وعربي وإفريقي.هذا الرقم جاء نتيجة الأداء الذي قدمه مرموش سواء مع آينتراخت فرانكفورت الألماني أو بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 75 مليون يورو.على الجانب الآخر، شهدت قائمة أغلى لاعبي العالم تراجعا لمحمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، الذي حل في المركز الـ88 عالميا بقيمة تسويقية بلغت 55 مليون يورو.بينما تصدر النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، القائمة بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون يورو.وجاء البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، في المرتبة الثانية بنفس القيمة التسويقية لهالاند (200 مليون يورو)، إلا أن الأخير يتصدر القائمة بسبب صغر سنه.أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الشاب الإسباني لامين يامال نجم برشلونة، بقيمة بلغت 180 مليون يورو.المصدر: روسيا اليوم



