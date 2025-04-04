تزامن غريب في زيادة انتاج اوبك + وقيود ترامب الجمركية

2025-04-04 12:25:47 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن تزامن غريب في قرار اوبك برفع انتاجها بمقدار 411 الف برميل نفط، مع قرارات الرئيس الامريكي ترامب بفرض رسوم جمريكة. وكتب المرسومي في تدوينة تابعته الاقتصاد نيوز، انه من الغريب ان يتزامن قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على كل العالم تقريبا والذي ادى الى انخفاض كبير في أسعار النفط مع قرار اوبك الجديد بزيادة انتاجها للنفط الخام بمعدل كبير جدا يبلغ 411 الف برميل يوميا اعتبار من الشهر القادم والذي سيدفع بالأسعار الى مزيد من الانخفاض. وأضاف، ان اوبك، على ما يبدو، تريد معاقبة الأعضاء غير الملتزمين بالحصص الانتاجية كالعراق وكازاخستان او معاقبة الدول الخاضعة للعقوبات مثل إيران وفنزويلا، او انها تريد ان تشد من عضد ترامب. ولفت المرسومي، إلى انه بالإضافة الى الأثر السلبي لتعريفات ترامب الجمركية على أسعار النفط والايرادات النفطية، هناك خشية من أن تتولى المصارف الأميركية فرض رسوم على تحويلات العراق إلى بلدان أخرى عند تسديد قيمة الاستيرادات بتحويل الدولار إلى عملات تلك الدول. وأشار إلى ان فرض رسوم على عوائد استثمار الاحتياطيات الدولارية في أميركا عند تحويلها إلى عملات اجنبية أخرى، لكون عوائد النفط مودعة في أميركا بموجب قرارات دولية وأميركية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام