قيمتها 5 ملايين دولار.. تحديد موعد صدور بطاقة الإقامة الأمريكية الذهبية

2025-04-04 12:25:47 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البطاقة الذهبية بقيمة 5 ملايين دولار التي تمنح حق الإقامة في البلاد ستصدر خلال أقل من أسبوعين تقريبا. واستعرض ترامب تصميم البطاقة الذهبية الجديدة التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أمام الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية. وقال ترامب للصحفيين: مقابل 5 ملايين دولار، قد تكون هذه ملكك، كانت تلك أول بطاقة، هل تعرف ما هي تلك؟ إنها البطاقة الذهبية بطاقة ترامب. وأضاف ترامب أنه كان المشتري الأول لكنه لم يكن متأكدا من هو المشتري الثاني، وأوضح أن البطاقة ستصدر في أقل من أسبوعين، على الأرجح. وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، قد قال الشهر الماضي أن أكثر من ألف بطاقة ذهبية تم بيعها وأن أكثر من 37 مليون شخص على مستوى العالم لديهم القدرة على شراء واحدة منها. في فبراير الماضي، كشف ترامب عن خطط لبدء بيع البطاقات الذهبية التي من شأنها أن تتميز بامتيازات للأجانب الأثرياء، كما ستحل البطاقة محل برنامج تأشيرة المستثمرين المهاجرين EB5 التابع للحكومة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام