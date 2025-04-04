التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل

2025-04-04 13:30:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن نتائج التعداد السكاني ستساعد في تشخيص فجوات التنمية على مستوى جميع القطاعات، بما يسهم في توجيه المشاريع التنموية لسد هذه الفجوات. وأوضح الهنداوي أن التشخيص سيتماشى مع الخطط التنموية الشاملة التي تشمل قطاعات البنى التحتية والطرق والصرف الصحي والماء والكهرباء، فضلاً عن القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والنفط. وأشار إلى أن هذا النهج سيوفر العديد من فرص العمل، حيث ستسهم دراسة الواقع التنموي وتوجيه المشاريع بالشكل الصحيح في خلق بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الأيدي العاملة وتلبية احتياجات السوق. وبين الهنداوي أن الوزارة ستوجه جهودها نحو تحقيق تنمية مستدامة عبر الاستفادة المثلى من البيانات الدقيقة التي سيقدمها التعداد السكاني. وكانت وزارة التخطيط قد أفادت بوقت سابق بحصول انخفاض في نسب البطالة والفقر والنمو السكاني في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، ان نسبة الفقر انخفضت من 23 في عام 2023 الى 17.6، كما أن نسبة البطالة انخفضت من 16.5 الى 14. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام