نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة العراقية بتعويض الكورد الفيليين "من كل الجوانب"

2025-04-04 13:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ طالب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الحكومة الاتحاديةبتعويض الكورد الفيليين من "جميع الجوانب"، مشدداً على إعادة الجنسية العراقيةالتي سُلبت منهم، وتعويضهم عن أموالهم وممتلكاتهم التي تمت مصادرتها من قبل النظامالبعثي.

وقالبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نستذكر اليوم الذكرى المؤلمة الخامسةوالأربعين للإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق آلاف الكورد الفيليين، في حملة وحشيةشنها النظام العراقي آنذاك، استهدفتهم بالقتل والاعتقالات والترحيل والتغييبوالتجريد من الجنسية ومصادرة الأموال والممتلكات، ليس لسبب غير كونهم كورداًساندوا ثورة كوردستان".

وأضاف"في هذه الذكرى، نؤكد مطالبتنا الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكوردالفيليين من كل الجوانب، بموجب قرار المحكمة العراقية العليا للجرائم التي وصفتتلك الجريمة بأنها جريمة إبادة جماعية، وتعيد إليهم الجنسية وأموالهم وممتلكاتهموتحل المشاكل التي يعانون منها. إننا نؤكد لأخواتنا وإخواننا الفيليين بأنناسنواصل مساعينا الدائمة لإعادة حقوقهم وتحقيق العدالة لهم ولن نقصر في اتخاذ كل مايلزم في هذا السياق".

وأكدبارزاني على أن "الإبادة الجماعية للكورد الفيليين وكل محاولات المحووالجرائم التي ارتكبت ضد شعب كوردستان، تاريخ أسود لماض مرير لم يجلب على البلدغير المآسي وعدم الاستقرار. يجب أن يتحول ذلك الماضي إلى عبرة ودرس من أجل تحقيقمستقبل أفضل قائم على أسس التفاهم والشراكة وقبول الآخر وحماية حقوق جميع المكوناتفي العراق".

وختمبالقول "تحية وسلاماً لذكرى الشهداء الكورد الفيليين وكل شهداء كوردستان".