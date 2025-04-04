2025-04-04 13:36:04 - المصدر: ايشان

قتل 16 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي المنارة بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الجمعة. أسماء القتلى الذين وصلت جثامينهم إلى مستشفى “الأوروبي” بمدينة خانيونس إثر قصف منزل عائلة “العقاد” في حي المنارة جنوب المدينة: 1- معاذ محمد العقاد 2- إبراهيم محمد العقاد 3- محمد معاذ العقاد 4- […]

ظهرت المقالة عائلة العقاد لم يبقَ منها أحد: القصف الإسرائيلي يقتل 16 شخصا من بيت واحد أولاً على ايشان.



