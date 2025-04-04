2025-04-04 13:36:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تبايناً في درجات الحرارة وهطول أمطار متفاوتة الشدة، بعضها سيكون رعدياً، خلال الأيام الأربعة المقبلة في عموم البلاد. وأشارت الهيئة في بيان إلى أن يوم السبت سيشهد طقساً غائماً مصحوباً بأمطار معتدلة في الوسط والجنوب، وأمطار غزيرة في الشمال تكون رعدية أحياناً، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضاً […]

ظهرت المقالة أمطار رعدية وتباين بدرجات الحرارة خلال الأيام الأربعة المقبلة أولاً على ايشان.



