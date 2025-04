2025-04-04 13:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع إن جماعة الحوثي "قضي عليها بالكامل"، من جراء الضربات المتواصلة التي أمر بها على اليمن بدءا من 15 مارس الماضي، فإن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لها رأي آخر. ففي إحاطات سرية خلال الأيام الأخيرة، أقر مسؤولو البنتاغون أن الضربات الأميركية لم تحقق سوى نجاح محدود في […]

