العراق يكشف خارطة الزلازل منذ 1900.. الصين في الصدارة تليها إندونيسيا وإيران

المدى/بغداد نشر قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، مخطط توضيحي لعدد الهزات الأرضية القوية التي حدثت في عدد من الدول منذ أكثر من قرن وربع القرن. ووفقا لمخطط الهزات الأرضية القوية الذي تلقته (المدى)،والتي سجلت ضمن بيانات المراصد الزلزالية في عدد من الدول ومن العام 1900 و لغاية العام […]

