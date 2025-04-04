المالكي والمندلاوي يبحثان تشريع القوانين التي تسهم في تحقيق التنمية

2025-04-04 14:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، تشريع القوانين التي تُسهم في تحقيق التنمية.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المندلاوي بحث مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، متطلبات المرحلة الراهنة في البلد، فيما جرى تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك"، لافتاً إلى أن "اللقاء استعرض أبرز التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، والتركيز على تضافر الجهود لحفظ مصالح العراق العليا وتحقيق التطلعات المعيشية والخدمية للمواطن، فضلاً عن ضرورة تكثيف التعاون لتحقيق الاستقرار وتذليل العقبات أمام عمل مؤسسات الدولة بما يُسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي".وأضاف أن "المندلاوي ركز في حديثه على الأولويات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وأهمية الإسراع في تشريع القوانين التي تُسهم في تحقيق التنمية وتعزز دور المؤسسات الدستورية".من جانبه، أشار المالكي إلى "أهمية إدامة الحوارات بين مختلف الأطراف السياسية لتعزيز وحدة الصف الوطني وتحصين البلاد من التحديات التي تواجهها على مختلف الصعد".