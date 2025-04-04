2025-04-04 15:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتعاقدت لاعبة فريق كرة اليد للسيدات بنادي فتاة كركوك إيمان مغديد بصفوف نادي المصيرة العُماني لتصبح أول لاعبة عراقية تحترف خارج البلاد.ومثلت إيمان فريق فتاة كركوك ونالت معه لقب بطولة الدوري، وبدأت مشوارها في عام 2013 مع نادي فتاة أربيل، وساهمت في تحقيق إنجازات بارزة في موسمي 2015 و2016، وحصل الفريق على المركز الأول على مستوى العراق وكردستان.وفي عام 2018، التحقت بصفوف نادي أربيل، وخلال فترة تواجدها معه، تمكن الفريق من تحقيق المراكز الأولى. كما شاركت في عدة بطولات عربية، بالإضافة إلى بطولات ودية دولية، منها بطولة ودية في بورغاليا وبطولة الكويت الودية.وواصلت إيمان مغديد بتقديم أداء مميز لمدة عامين مع ناديها الحالي، مما عزز مكانتها كإحدى الرياضيات البارزات في العراق.