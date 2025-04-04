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الأسهم الأوروبية تواصل تراجعها بعد ضربة ترامب الجمركية

الأسهم الأوروبية تواصل تراجعها بعد ضربة ترامب الجمركية
الأسهم الأوروبية تواصل تراجعها بعد ضربة ترامب الجمركية
2025-04-04 15:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

وسعت الأسهم الأوروبية من خسائرها اليوم حيث تتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 3 سنوات مع تصاعد التوترات التجارية عقب رد الصين برسوم جمركية مضادة على السلع الأمريكية.

وتراجع كل من "فوتسي" البريطاني بنسبة 4.2% إلى 8118.77 نقطة، و"داكس" الألماني بنسبة 5.57% إلى 20486 نقطة  و"كاك" الفرنسي تراجع بنسبة 4.7% إلى 7241 نقطة.

وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 نيسان الجاري.

وتعرضت أوروبا لرسوم جمركية أميركية بنسبة 20% هذا الأسبوع، ما دفع المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي.

 

المصدر: روسيا اليوم



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