أزمة مياه خانقة في ذي قار.. الموارد المائية تتحرك بإجراءات عاجلة!

2025-04-04 15:25:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة الموارد المائية، الجمعة، عن اتخاذها إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة شح المياه في محافظة ذي قار، وفيما أشارت إلى أن هناك توجيهات صارمة لضمان إدارة الموارد المائية بكفاءة خلال فصل الصيف. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته (المدى)، إن "الوزارة شكلت خلايا أزمة في كل محافظة تعنى بأمور […]

