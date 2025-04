2025-04-04 15:25:11 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن أسعار النفط العالمية قد تواجه انخفاضًا حادًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لعدة عوامل رئيسية من شأنها التأثير على توازن السوق النفطية. وأوضح المرسومي في منشور على فيسبوك تابعته(المدى)، أن "العامل الأول يتمثل في إعادة ضخ النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب جيهان، وهو ما سيؤدي إلى زيادة […]

