ضبط (25) عجلة دون الموديل معده للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

2025-04-04 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط (25) عجلة دون الموديل المسموح معده للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تستمر هيئة المنافذ الحدودية بتنفيذ عمليات ضبط العجلات دون الموديل المسموح استيراده والمراد تهريبها من قبل ضعاف النفوس، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط بالتعاون مع مركز الجمرك، وبناء على المعلومات الواردة من قبل مدير الهيئة عمر عدنان الوائلي من ضبط خمس حاويات حجم 40 قدم تحتوي (25) عجلة نوع تويوتا كراون دون الموديل المسموح الاستيراد معده للتهريب".وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات الى مركز شرطة كمرك ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من له علاقة بالموضوع لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".