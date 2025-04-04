إصابة شخصين واندلاع النيران بصهريجي نفط في كركوك (فيديو)

2025-04-04 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في دائرة مرور كركوك، يوم الجمعة، بإصابة شخصين واندلاع النيرانبصهريجين محملان بالنفط جراء تصادمهما بحادث سير.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "حادث سير مروع وقع على طريق كركوك - السليمانيةضمن ناحية قره هنجير (350كم شمالي كركوك) بسبب الاجتياز الخاطئ لسائق أحد الصهريجينمما أسفر عنه تصادمهما، وإصابة السائقين واندلاع النيران فيهما".

وأضافالمصدر أن "الشرطة حضرت لموقع الحادث مع فرق الدفاع المدني وتمكنت من السيطرةعلى الحريق ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".