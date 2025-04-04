النفط يهوي بقوة لما دون الـ65 دولارا

2025-04-04 16:36:54 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت مجددا، أسعار النفطبنسبة 8% يوم الجمعة، لتصل إلى 64.62 دولارا للبرميل، بعد ان هبطت صباحا لما دون الـ70دولارا، لتسجل الآن أدنى مستوى إغلاق لها منذ ذروة جائحة فيروس كورونا في عام 2021.

وجاء الانخفاض بعد أن ردت الصين بفرضرسوم جمركية في مواجهة حزمة الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذاالأسبوع.

وأعلنت الصين أنها ستفرض رسوماًإضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأميركية اعتباراً من 10 أبريل نيسان. وقداستعدت الدول حول العالم للرد بعد أن رفع ترامب الحواجز الجمركية إلى أعلى مستوىلها منذ أكثر من مئة عام، مما أدى إلى تراجع كبير في الأسواق المالية العالمية.

وتراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار5.72 دولار، أو 8.2%، لتصل إلى 64.62 دولاراً للبرميل. كما خسرت عقود خام غربتكساس الوسيط الأميركي 5.90 دولار، أو 8.8%، لتصل إلى 61.05 دولاراً.

وكان كلا الخامين القياسيين فيطريقهما لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من عامين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجياتالسلع في بنك ساكسو: "إن التحرك العدائي من الصين رداً على الرسوم الجمركيةالأميركية يؤكد إلى حد كبير أننا نتجه نحو حرب تجارية عالمية؛ حرب لا يوجد فيهافائزون والتي ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية مثلالنفط الخام والمنتجات المكررة".

ساهم في تفاقم بيع النفط قرار منظمةالدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، بتسريع خطط زيادةالإنتاج، حيث تهدف المجموعة الآن إلى إعادة 411 ألف برميل يومياً إلى السوق فيمايو آيار، بدلاً من 135 ألف برميل يومياً كما كان مخططاً سابقاً.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 31سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.83 دولارا للبرميل، صباح اليوم الجمعة، كما نزلت العقودالآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.63 دولارا.