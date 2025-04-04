فتح تحقيق بحادث انفجار قنبلة صوتية داخل سوق في سنجار

2025-04-04 16:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بتفاصيل الانفجار الذي وقع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، مساء يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "انفجارًا دوّى في منطقة السوق القديم وسط قضاء سنجار، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، تبيّن لاحقًا أنه ناجم عن قنبلة صوتية وُضعت قرب أحد الأزقة القديمة".

وبيّن المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عن أي خسائر بشرية، فيما خلّف حالة من الهلع بين السكان المحليين".

وأضاف، أن "لجنة أمنية مشتركة باشرت التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابساته وكشف الجهة التي تقف خلفه، وسط ترجيحات بأن الهدف من التفجير هو إثارة القلق وزعزعة الاستقرار داخل المدينة".

وأكد أن "القوات الأمنية منتشرة بكثافة في عموم شوارع وتقاطعات سنجار، وتعمل على تعزيز الأمن دون فرض أي إجراءات تعيق حركة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات عليا تشدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار".

وتابع أن "الرسالة التي تحملها الأجهزة الأمنية واضحة، وهي منع أي محاولة لخلط الأوراق أو تهديد أمن المدينة وسكانها".



