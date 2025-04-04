مورينيو مرشح لتدريب منتخب البرازيل

2025-04-04 16:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

طرحت البرازيل إسم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه التركي كمرشح محتمل لقيادة منتخب بلادها، وفقا لـ صحيفة "آس" الإسبانية.

ونقلت الصحيفة عن الصحفي البرتغالي أندريه ريزيك، قوله "بإن مورينيو انضم إلى القائمة القصيرة للمدربين المرشحين لتدريب "السامبا"، بعد أن رفض العرض قبل عامين لرغبته في البقاء ضمن المنافسات الأوروبية".

واضاف، "كانت هناك في عام 2023، محاولات من الجانب البرازيلي لإقناع مورينيو بتولي المسؤولية، لكنه فضل البقاء مع روما الإيطالي في ذلك الوقت".

إذا ما قرر الاتحاد البرازيلي تعيين مورينيو، فإنه سيصبح أول مدرب أجنبي يتولى قيادة المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا العام المقبل.

ومع ذلك، فإن التجربة الحالية لمورينيو في تركيا ليست مثالية، إذ يواجه الفريق تحديات كبيرة بسبب الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها، مما عرض المدرب لعقوبات متكررة بسبب تصريحاته النارية.

على مستوى النتائج، يعاني فنربخشة تحت قيادة مورينيو، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في الدوري التركي بفارق 6 نقاط عن المتصدر غالطة سراي.

كما ودع الفريق بطولة الكأس من ربع النهائي بعد الخسارة أمام غالطة سراي، بالإضافة إلى خروجه من الدوري الأوروبي أمام رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين.

المصدر: وكالات