2025-04-04 16:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أكد وزير الخارجية التركي، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تريد مواجهة مع إسرائيل في سوريا. وقال إن "الدبلوماسية ضرورية ولا نريد أن نرى أي هجوم على إيران".

