العمل: استرداد 9 مليارات دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية

2025-04-04 16:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن أكثر من مليون و300 ألف شخص مشمولين جدد بالإعانة الاجتماعية، فيما أشارت الى استرداد 9 مليارات دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية خلال 2025. وقال المتحدث باسم وزارة العمل حسن الخوادم، للوكالة الرسمية، تابعته (المدى)، إن "عدد المشمولين الجدد بالإعانة الاجتماعية بلغ أكثر من مليون و300 […]

