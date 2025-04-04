2025-04-04 17:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناشد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، يوم الجمعة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ"إنقاذ" الاتحادات الرياضية من الأزمة المالية الخانقة وتأثيرها على المشاركة بالبطولات الدولية، مؤكداً أن لاعبيه يتحملون للسنة الثانية على التوالي تكاليف مشاركاتهم في البطولات الخارجية من نفقتهم الخاصة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد علي حمزة الربيعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اتحاد كرة السرعة ولاعبيه ومدربيه وطاقمه التحكيمي يتحملون وللسنة الثانية على التوالي تكاليف سفرهم ومشاركاتهم بالاستحقاقات الدولية ومنها بطولات العالم".

وأوضح أن "الاتحاد سبق وأن حقق إنجازاً غير مسبوق بإحرازه ميدالية برونزية في بطولة العالم الخامسة والثلاثين والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة أواخر العام الماضي رغم عدم إطلاق أي تخصيصات للاتحاد من قبل وزارة المالية".

وأوضح الربيعي أن "المنتخب العراقي لكرة السرعة والأندية العراقية مهددة بالغياب عن المشاركة في عدد من البطولات المهمة للموسم الحالي، ومنها بطولتي العرب والأندية العربية والتي من المقرر اجراؤهما في مصر أواخر نيسان/ أبريل الجاري، بالإضافة إلى بطولة العالم السادسة والثلاثين والمقرر إقامتها في الهند ما بين شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر المقبلين".

وأكد أن "الاتحاد يعاني عجزاً مالياً بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية للعام الحالي حتى الآن"، داعياً رئيس الحكومة إلى "الالتفات إلى معاناة الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة السرعة من أجل المساهمة في تطوير الرياضة داخل البلاد ورفع اسم العراق عالياً في المحافل الدولية".