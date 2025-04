2025-04-04 18:05:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، اليوم الجمعة، رحيله عن صفوف مانشستر سيتي، بعد قضاء 10 أعوام داخل جدران النادي الإنجليزي. وكتب دي بروين رسالة وداع لجماهير الفريق، قائلا: "ستكون هذه الأشهر الأخيرة لي مع مانشستر سيتي.. القرار لم يكن سهلا، لكنه لا مفر منه لأي لاعب كرة قدم". وأضاف: "هذه المدينة والفريق […]

