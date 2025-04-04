الإعمار تقلص مدة تطوير طريق الشيب الحدودي إلى 8 أشهر

2025-04-04 18:20:01 - المصدر: واع

ميسان – واع – نجم عبد اللهأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، إنجاز 35% من أعمال مشروع تطوير طريق منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.وقال مدير عام شركة حمورابي التابعة لوزارة الإعمار والإسكان عبد الرزاق عبد العزيز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "وبحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيتم إنجاز هذا الطريق خلال مدة 8 أشهر بعد أن كان مقررًا إنجازه خلال 10 أشهر".وأضاف، أن "طول الطريق الكلي يبلغ 64 كيلومترًا، وتشمل أعمال التطوير توسعة الطريق بعرض 4 أمتار ونصف المتر، ليكون عرض الطريق الكلي 11 مترًا ونصف المتر".وأشار إلى، أن "تطوير طريق المنفذ الحدودي يتضمن أيضًا إضافة طبقة رابطة بسمك 8 سنتيمترات، بالإضافة إلى طبقة سطحية "كوليبرية" لمسافة تبلغ أكثر من 500 ألف متر مربع".وأوضح، أن "أعمال التطوير تشمل كذلك إزالة الجسر القديم وإنشاء جسر كونكريتي بطول 250 مترًا، وإضافة 40 قنطرة كونكريتية، فضلًا عن زيادة أطوال القناطر القديمة بحدود 300 متر".