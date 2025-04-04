دجلة يبتلع شابين وانقاذ 3 اخرين باللحظات الأخيرة شمال الموصل

2025-04-04 18:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ نينوى

أفاد مصدر في الشرطة النهرية، اليوم الجمعة، (4 نيسان 2025)، بإنقاذ ثلاثة شبّان من الغرق في اللحظات الأخيرة، فيما تم انتشال جثّتي اثنين اخرين، خلال محاولتهما السباحة في نهر دجلة شمال مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "خمسة شبّان كانوا يسبحون على ضفاف نهر دجلة في قرية العوينة، ضمن محيط ناحية وانة شمال الموصل، قبل أن ترد استغاثات بوجود حالة غرق جماعي".

وأضاف، أن "فرق الشرطة النهرية تمكنت من إنقاذ ثلاثة منهم في اللحظات الأخيرة، بينما تم العثور على جثّتي الشابين الآخرين وقد فارقا الحياة غرقاً".

ولفت المصدر إلى، أن "جميع الشبان كانوا يحاولون الاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال الاستمتاع بالأجواء والسباحة في مياه النهر"، مبيناً أن "الجثّتين تم نقلهما عبر الزوارق وتسليمهما إلى ذويهما".