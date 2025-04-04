العراق يدين العدوان الصهيوني على مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم في غزة

2025-04-04 19:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدانت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، العدوان الصهيوني على مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم في غزة.وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعرب عن إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنّته قوات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح شرق مدينة غزة".وأضافت، أنها "تدين بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".وجددت الوزارة، "موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، داعية المجتمع الدولي إلى، "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".