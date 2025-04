الزراعة: سنصدر الفائض من الطماطم والبطاطا والبصل والرز إلى الخليج

2025-04-04 19:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي لأكثر من 13 محصولًا زراعيًا، فيما قررت تصدير الفائض منها إلى أسواق الدول الخليجية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح تابعته (المدى) إن "هناك أكثر من 13 محصولًا زراعيًا حققت فائضًا في الإنتاج مثل محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار والبصل والرقي والبطيخ، بالإضافة إلى […]

