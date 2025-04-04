مقتل ضابط رفيع بمواجهة مسلحة مع مطلوب جنوبي العراق

2025-04-04 19:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بمقتل ضابط رفيعوإصابة منتسب أمني، أثناء مواجهة مسلحة لتحرير أحد المختطفين شمال مدينة الناصريةمركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الاشخاص يعملعسكرياً بوزارة الدفاع قام بخطف ابن عمه (عسكري أيضاً) في إحدى قرى قضاء الغرافشمال مدينة الناصرية، للمطالبة بفدية قدرها 10 ملايين دينار بسبب ثأر عشائري سابقبينهما".

وأضاف المصدر، أن "قوة تابعة لمكافحة الإجرام قامتبمداهمة منطقة الحادث، وحصل تبادل إطلاق نار بين الطرفين، حيث أدى الحادث لمقتلضابط برتبة مقدم، وإصابة منتسب آخر أثناء المواجهة بين الطرفين".