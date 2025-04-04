2025-04-04 20:00:05 - المصدر: ايشان

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، المعلمين والمدرسين إلى الاستمرار في أداء مهامهم التربوية لحين استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تضمن إنصافهم. وقال المندلاوي في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “مجلس النواب يقف مع المطالب المشروعة لشريحة المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين، ليس لكونها أكبر الشرائح الوظيفية في البلد فحسب، بل لأدوارهم الأساسية في […]

ظهرت المقالة البرلمان يدعو المعلمين والمدرسين إلى العدول عن “إضرابهم”: سنحقق مطالبكم المشروعة أولاً على ايشان.



