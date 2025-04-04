2025-04-04 20:00:05 - المصدر: ايشان

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق يمر بمرحلة تعافٍ واقتدار، مشددًا على أن صوت العقل والحكمة هو الذي أنقذ البلاد من الانزلاق في أزمات وصراعات، رغم الأصوات الانفعالية والمتسرعة التي كانت تدفع نحو المواجهة، على حد تعبيره. جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، مجموعة من شيوخ العشائر والوجهاء من مختلف المكونات ببغداد، […]

ظهرت المقالة السوداني: منفعلون أرادوا دخول العراق بالحرب والصراعات أولاً على ايشان.



