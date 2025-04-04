النفط يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي في أشهر بسبب رسوم ترمب

2025-04-04 20:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.28 دولار إلى 68.86 دولار للبرميل (اندبندنت عربية)





انخفضت أسعار النفط اثنين في المئة تقريباً اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أشهر بضغط من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر في الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.28 دولار إلى 68.86 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 1.29 دولار إلى 65.66 دولار للبرميل.

ويتجه خام "برنت" لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في الـ14 من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بينما يتجه خام "غرب تكساس" الوسيط لأكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في الـ21 من يناير (كانون الثاني) الماضي.

وسارع مستثمرون إلى الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل السندات والين الياباني والذهب، بعد أن تسبب إعلان ترمب في موجات صدمة هزت الأسواق المالية.

وقال محللون في "بي أم آي" في مذكرة اليوم الجمعة "التراجع يظهر أيضاً في العقود الآجلة الأطول أمداً، فالرسوم الجمركية أدت إلى تأثير سلبي قوي في اقتصادات ناشئة آسيوية أساسية تشكل سوقاً مهمة لنمو استهلاك النفط".

وزاد الضغط على الأسعار أيضاً بفعل قرار منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها ضمن "أوبك+" المضي في خططهم لزيادة إنتاج النفط، وتهدف الخطط حالياً إلى إعادة 411 ألف برميل يومياً إلى السوق في مايو (أيار) المقبل، ارتفاعاً من 135 ألف برميل يومياً كما كان مخططاً في البداية.

وقال محللون لدى "آي أن جي" اليوم الجمعة "هذا يعجل بالفائض المتوقع في سوق النفط هذا العام"، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إمدادات "أوبك+" إلى مزيد من النفط الخام المتوسط ​​الحموضة واتساع فارق أسعار "برنت-دبي".

وأضاف المحللون "شهد هذا الفارق خصماً غير معتاد خلال معظم أوقات العام".

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وبدأ الخامان القياسيان في تسجيل هبوط كبير منذ المؤتمر الصحافي الذي عقده ترمب بعد ظهر أول من أمس الأربعاء وشهد الإعلان عن فرض رسوم جمركية أساس بـ10 في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوم أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، واستثنى القرار واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة، إلا أن هذه السياسات بصورة عامة قد تؤدي إلى تصاعد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأجيج النزاعات التجارية، مما سيضغط على أسعار النفط.

في الأثناء هبط قطاع الطاقة بمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنحو 5.8 في المئة إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

مطالب غير واقعية

في سياق قريب الصلة قالت وزارة النفط العراقية إن مطالب غير واقعية خارج الإطار القانوني تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفة "التوصل إلى اتفاق في شأن صادرات النفط من إقليم كردستان سريعاً أمر بالغ الأهمية لوقف مبيعات النفط الخام غير القانونية".



