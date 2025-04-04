النفط يفقد أكثر من 8 في المئة عند أدنى مستوى منذ الجائحة

2025-04-04 21:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.28 دولار إلى 68.86 دولار للبرميل (اندبندنت عربية)





هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021، وتراجعت السلع الأساس ومنها الغاز الطبيعي وفول الصويا، مع رد الصين على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 5.29 دولار بنسبة 7.5 في المئة لتصل إلى 64.85 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 5.57 دولار بنسبة 8.3 في المئة لتصل إلى 61.83 دولار للبرميل.

وتتجه أسعار النفط لتسجيل أدنى مستوى لها عند التسوية منذ منتصف فترة الجائحة، خلال أبريل (نيسان) 2021.

وسارع مستثمرون إلى الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل السندات والين الياباني والذهب، بعد أن تسبب إعلان ترمب في موجات صدمة هزت الأسواق المالية.

وقال محللون في "بي أم آي" في مذكرة اليوم الجمعة "التراجع يظهر أيضاً في العقود الآجلة الأطول أمداً، فالرسوم الجمركية أدت إلى تأثير سلبي قوي في اقتصادات ناشئة آسيوية أساسية تشكل سوقاً مهمة لنمو استهلاك النفط".

وزاد الضغط على الأسعار أيضاً بفعل قرار منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها ضمن "أوبك+" المضي في خططهم لزيادة إنتاج النفط، وتهدف الخطط حالياً إلى إعادة 411 ألف برميل يومياً إلى السوق في مايو (أيار) المقبل، ارتفاعاً من 135 ألف برميل يومياً كما كان مخططاً في البداية.

وقال محللون لدى "آي أن جي" اليوم الجمعة "هذا يعجل بالفائض المتوقع في سوق النفط هذا العام"، ومن المتوقع أن تؤدي زيادة إمدادات "أوبك+" إلى مزيد من النفط الخام المتوسط ​​الحموضة واتساع فارق أسعار "برنت-دبي".

وأضاف المحللون "شهد هذا الفارق خصماً غير معتاد خلال معظم أوقات العام".

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وبدأ الخامان القياسيان في تسجيل هبوط كبير منذ المؤتمر الصحافي الذي عقده ترمب بعد ظهر أول من أمس الأربعاء وشهد الإعلان عن فرض رسوم جمركية أساس بـ10 في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوم أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد، واستثنى القرار واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة، إلا أن هذه السياسات بصورة عامة قد تؤدي إلى تصاعد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأجيج النزاعات التجارية، مما سيضغط على أسعار النفط.

في الأثناء هبط قطاع الطاقة بمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنحو 5.8 في المئة إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

مطالب غير واقعية

في سياق قريب الصلة قالت وزارة النفط العراقية إن مطالب غير واقعية خارج الإطار القانوني تعوق التوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفة "التوصل إلى اتفاق في شأن صادرات النفط من إقليم كردستان سريعاً أمر بالغ الأهمية لوقف مبيعات النفط الخام غير القانونية".



