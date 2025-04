أرض العراق الملغومة تعادل 300 ألف ملعب كرة قدم

2025-04-04 21:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى منذ الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، وحتى اليوم، يعاني العراق من تلوث أرضه بالألغام، ورغم الجهود المحلية والدولية، ما تزال المساحة الملوثة تعادل 300 ألف ملعب كرة قدم، بواقع 2100 كليومتر مربع. ويصادف اليوم الرابع من نيسان من كل عام، يوما عالميا للتوعية بخطر الألغام، حسب أجندة اليونسكو، وبمناسبة هذا […]

