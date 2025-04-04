2025-04-04 21:10:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

نعى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، المقدم مهند ريسان صگبان الذي استشهد أثناء الواجب في ذي قار، فيما أكد على الاستمرار بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.

وقال الشمري في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "في وزارة الداخلية رجالًا يتسابقون للتضحية من أجل أن ينعم المواطنون بالأمن والأمان وها هو بطل من أبطال وزارة الداخلية يقدم نفسه محتسبًا شهيدًا، ألا وهو الشجاع المقدم (مهند ريسان صگبان) أحد أبطال قيادة شرطة محافظة ذي قار أثناء تنفيذه واجبًا بإلقاء القبض على أحد المجرمين المتورطين بقضية خطف مواطن في منطقة الغراف شمالي مدينة الناصرية وتعرضه إلى إطلاق نار عند وصوله إلى محل الحادث".

وأضاف، "إننا في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي شهيدنا، نؤكد على الاستمرار بملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، وسيكون رجالنا السيف الذي تقطع فيه يد الإجرام والقصاص العادل منهم".