الداخلية تعلن نتائج التحقيق بملابسات المشاجرة بين مدير رواتب الاتحادية ومواطن

2025-04-04 21:10:09 - المصدر: الفرات نيوز

نعرض عليكم نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة لمعرفة ملابسات المشاجرة والحادث الذي حصل بين مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية والمواطن (بشير خالد لطيف) يوم الأحد الموافق 30/3/2025 فقد تبين قيام المواطن المذكور وفي ساعة متأخرة من الليل بالحضور إلى الباب الرئيس لمجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية ببغداد وبعد منعه من الدخول قام بالتسلل من السياج القريب لباب المبنى الذي يسكن فيه مدير الرواتب والأمور المالية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية، والتوجه إلى باب شقة مدير الرواتب لأسباب سيتم التوصل إليها لاحقا، وعند وصوله حدثت مشاجرة بينهما شارك فيها ابن مدير الرواتب أيضاً، بعدها حضرت دوريات النجدة التي تم استدعاؤها وقامت بنقل المواطن الى مركز شرطة حطين وتوقيفه بالموقف الخاص بالمركز.

وكان المواطن في حالة هستيرية، وبالتالي حصلت مشاجرة بينه وبين عدد من الموقوفين تعرض خلالها للضرب المبرح من قبل الموقوفين، وعلى إثرها جرى نقله الى المستشفى لتدهور حالته الصحية.

وبعد التحقيق بالحادث وبناءً على ما تقدم قررت اللجنة المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث تشكيل مجلس تحقيقي بحق مدير الرواتب والأمور المالية وولده الذي يعمل بصفة شرطي لاستغلالهما نفوذهما الوظيفي، وتشكيل مجلس تحقيقي آخر بحق ضابط التحقيق، لعدم اتخاذه الإجراءات الأصولية في تسجيل شكوى متقابلة للمتهم الموقوف، فضلاً عن تشكيل مجلس تحقيقي بحق كادر الموقف المركزي المتمثل بوجبة الخفر التي كانت متواجدة أثناء وقوع المشاجرة وعدم السيطرة على الموقوفين داخل القاعة أثناء وقوع الضرب المبرح على المتهم، كما أوصت اللجنة بتحويل القضية بالكامل الى مديرية مكافحة إجرام بغداد/ الكرخ للغموض الحاصل بالحادث بهدف التعمق فيه والوصول الى النتائج النهائية في جميع ملابساته.

