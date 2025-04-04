الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
بي بي سي عربي
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | 4 April 2025
فيديو | 4 April 2025
نسخ الرابط
2025-04-04 21:20:03 - المصدر: بي بي سي عربي
موضوعات ذات صلة
فيديو | هل تقدم إيران التنازلات لتجنّب المواجهة المباشرة مع أميركا؟ | #التاسعة
فيديو | ولاية كاليفورنيا تتنصل من رسوم ترمب وتطالب الدول المتضررة بإعفائها من الرسوم الجمر...
فيديو | مشاهد من بدء خروج قوات سوريا الديمقراطية من حلب
فيديو | نبض بغداد.. احياء التراث العمراني لشارع الرشيد | تغطية خاصة مع علي الربيعي
فيديو | المرصد الخبري مع محمود قاسم - الشيخ محمود الفياض: صحة المرجع تحسنت كثيرا | 2025/4/...
فيديو | قاذفات الشبح في المحيط الهندي وأكبر "مطار عائم" إلى الشرق الأوسط.. رسائل أمريكية ...
فيديو | حصاد الرشيد || النفط يهوي بسبب ترامب!
فيديو | رسالة من الكلداني الى الصدر : #العراق بحاجتكم و ضرائب ترامب تهدد رواتب الموظفين | ...