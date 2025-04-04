الداخلية العراقية تؤكد مقتل ضابط رفيع أثناء الواجب

2025-04-04 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة،مقتل ضابط رفيع في قيادة شرطة ذي قار، أثناء عملية ملاحقة مجموعة اختطفت مواطناًفي قضاء الغراف شمال الناصرية.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن"المقدم (مهند ريسان صگبان) أحد ضباط قيادة شرطة ذي قار، استشهد أثناء تنفيذهواجباً بإلقاء القبض على أحد المجرمين المتورطين بقضية خطف مواطن في منطقة الغراف،نتيجة تعرضه لإطلاق نار عند وصوله الى محل الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل ضابط رفيعوإصابة منتسب أمني، أثناء مواجهة مسلحة لتحرير أحد المختطفين شمال مدينة الناصريةمركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الاشخاص يعملعسكرياً بوزارة الدفاع قام بخطف ابن عمه (عسكري أيضاً) في إحدى قرى قضاء الغرافشمال مدينة الناصرية، للمطالبة بفدية قدرها 10 ملايين دينار بسبب ثأر عشائري سابقبينهما".

وأضاف المصدر، أن "قوة تابعة لمكافحة الإجرام قامتبمداهمة منطقة الحادث، وحصل تبادل إطلاق نار بين الطرفين، حيث أدى الحادث لمقتلضابط برتبة مقدم، وإصابة منتسب آخر أثناء المواجهة بين الطرفين".