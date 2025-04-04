بالوقت القاتل.. الكرخ يخطف 3 نقاط مهمة من النجف بدوري النجوم

2025-04-04 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

‏شفق نيوز/ حقق فريق الكرخ فوزاً قاتلا علىضيفه النجف بهدف وحيد دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرةالقدم .

المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعةالـ6:30 مساءً، ‏انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوطالثاني سجل الكرخ هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية المحتسبة من الوقت بدل الضائع90+2 عن طريق المحترف ايفياني كليفن .‏

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 36 بالمركز التاسع،بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 33 بالمركز 12.

وشهد اللقاء بعد انتهاء المباراة، مشادة كلامية وتشابكبين لاعبي الفريقين وتحديداً قام لاعب النجف احمد مكنزي بضرب لاعب الكرخ يونس غني،مما أدى إلى إصابته وإسقاطه أرضاً.