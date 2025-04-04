مفاجأة.. غضب سعودي من العراق وراء قرار أوبك+ وتراجع أسعار النفط

2025-04-04 22:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، عنأسباب دفع تحالف أوبك+ إلى زيادة الإنتاج بمقدار 411،000 برميل يوميا في مايو/أيارالمقبل، وهو قرار دفع أسعار النفط إلى تمديد الخسائر الحادة السابقة، تبعهاً هبوطحاد هو الأول منذ العام 2021.

ونقلت رويترز، عن ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+، قولها إن"غضب السعودية من العراق وكازاخستان ودول أخرى تنتج كميات كبيرة من النفط كانهو المحرك الرئيسي لقرار صادم اتخذه التحالف أمس الخميس بزيادة الإنتاج، وأشارتإلى احتمال عدم التراجع عن هذا القرار حتى إذا استمرت أسعار الخام في الانخفاض.

وبحسب الوكالة، كانت السعودية من الدول الداعمة بقوة لوضعضوابط على الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تتطلبميزانيتها أن تكون أسعار النفط عند نحو 90 دولارا للبرميل. ويمثل قرار أمس الخميسانحرافا كبيرا عن هذه السياسات.

وأضافت أن "السعودية كانت تضغط على كازاخستانوالعراق، على مدار الأشهر القليلة الماضية، لتحسين التزامهما بخفض الإنتاج وهددتبالبدء في زيادة إنتاجها النفطي إذا لم يحدث ذلك".

لكن كازاخستان، سجلت معدلات إنتاج قياسية شهرا تلو الآخر،مع توسع شركتي شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتين في إنتاجهما في الحقل الرئيسيبالبلاد، كما اتخذ العراق خطوات بطيئة أيضا في تقليص إنتاجه، وفق وكالة رويترز.

وفي تحذير للدول غير الملتزمة، قرر تحالف أوبك+ الشهرالماضي البدء في زيادة الإنتاج الشهري بنحو 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريلنيسان، على عكس توقعات السوق بأن يبقي معدلات الإنتاج دون تغيير.

ولكن مع زيادة عدم الالتزام خلال الشهر الماضي، فاجأتالسعودية الجميع وضغطت على تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميافي مايو أيار، وهو ما يزيد بمقدار ثلاثة أمثال على المتوقع ويمثل حوالي 0.4 بالمئةمن الإمدادات العالمية.

وهوت أسعار النفط اليوم الجمعة ثمانية بالمئة إلى ما دون65 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2021، وذلكبسبب الرسوم الجمركية الأمريكية ورد الصين على هذه الرسوم وقرار أوبك+ تسريع وتيرةزيادة الإنتاج.