الإعلام الأمني: تدمير عجلة مفخخة بضربة جوية غرب الأنبار

2025-04-05 00:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير عجلة مفخخة تابعة لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية غرب محافظة الأنبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عملية نوعية اختصاصية امتازت بالدقة في الأداء وجاءت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم اليوم الجمعة رصد عجلة مفخخة بداخلها كميات من الأسلحة والأعتدة والمواد المتفجرة تابعة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في قضاء راوة ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة."وأضافت، أنه "على إثر هذه المعلومات الدقيقة نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات سزنا كرفان ضربة جوية ناجحة أسفرت عن تدمير العجلة بالكامل"، لافتة إلى أن "المحاولات البائسة التي تقوم بها عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة في التخفي عن أنظار قواتنا الأمنية لن تجدي نفعاً، وإن جميع هذه المحاولات مصيرها الفشل في ظل الخبرات والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والدوائر التخصصية في مفاصل قطعاتنا الأمنية ".