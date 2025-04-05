الأنواء الجوية تحذر من شدة العواصف الرعدية وتدعو الى تجنب السفر

2025-04-05 00:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، (4 نيسان 2025)، ان تبلغ ذروة الحالة الجوية الليلة ويوم غد السبت.

وحذرت الأنواء الجوية في تقرير لها، تلقته "بغداد اليوم"، "من شدة العواصف الرعدية" داعية الى "تجنب السفر الليلة ونهار الغد الإ للضرورة".

كما لفتت التحديثات الجوية الى كثافة البرق جهة غرب وجنوب غرب البلاد تتجه شرقا وشمال شرق في مسارها المتوقع هذه الليلة حيث ذروة الحالة ستكون الليلة ونهار السبت.



